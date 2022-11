Friuli | meteo | in arrivo pioggia | neve | vento e mareggiate; 22 novembre da ombrello

Leggi su udine20

(Di lunedì 21 novembre 2022) Dopo il lunghissimo ottobre estivo, che si è protratto anche per alcuni giorni di, negli ultimi giorni l’aria anche inVenezia Giulia si è fatta più frizzante pur sempre nel quadro della normalità di questo periodo autunnale. Da domani, 222022, la svolta dovrebbe essere più decisa. Infatti secondo gli esperti l’intera penisola sarà attraversata da una perturbazione atlantica che calcherà la sua impronta sul belpaese. Per quanto riguarda la nostra regione ci aspetta una giornata dibattente con precipitazioni, secondo i previsori dell’ARPA osmer FVG, che saranno da intense a molto intense e che interesseranno in maniera particolare la destra tagliamento. Le montagne friulane saranno coperte da una prima importante nevicata con quotache si abbasserà fino a ...