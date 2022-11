Elisabetta Gregoraci senza freni | tutto sul fidanzato

e Giulio Fratini non si nascondono più. Giorni fa, la showgirl e l'imprenditore fiorentino, erede della Rifle, ex colosso dell'abbigliamento ...I fan si sono sbizzarriti con le idee, da Nicholas Andrea a Nathan Aquila (con riferimento ironico al Nathan Falco die Flavio Briatore), ma i futuri genitori non si sono ...La nota conduttrice replica alle polemiche: "Dopo sei ore di diretta penso che sia tutto concesso" Elisabetta Gregoraci si è raccontata ai microfoni di ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-69d0f78a-18dd-fc16-e335-74f9dcb886 ...