Black Panther | Wakanda Forever | l' identità di Black Panther rivelata in un nuovo poster

... attrice premio Oscar per 12 Anni Schiavo e protagonista del MCU nel ruolo di Nakia, ha condiviso un incredibile video in cui mostra il suo allenamento subacqueo per2 , in cui il mondo ...Ora che: Wakanda Forever è nei cinema da due settimane si allenata la presa dei Marvel Studios sulle tattiche anti spoiler e lo studio rivela sui social media l' identità del nuovo...È ancora Black Panther: Wakanda Forever a vincere il box offfice italiano di questo weekend (17-20 novembre 2022). Per secondo fine settimana consecutivo, il cinecomic Marvel, distribuito da Disney in ...A due settimane dall'uscita nei cinema, un nuovo poster del film, di Black Panther: Wakanda Forever ha svelato l'identità di chi ha preso il posto di T'Challa.