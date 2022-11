Austria | Rangnick | «Vogliamo gli Europei e il prossimo Mondiale | quando non ci saranno tifosi comprati»

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il Ct dell’, Ralf, ha parlato al termine della partita contro l’Italia mandando una frecciata alin Qatar Il Ct dell’, Ralf, ha parlato al termine della partita contro l’Italia mandando una frecciata alin Qatar. Le sue dichiarazioni: «Obiettivi? Abbiamo dimostrato di voler andare ai prossimie Mondiali nel 2026,non ci. Mondiali? Sicuramente dopo quanto visto non li vincerà il Qatar. Per il resto le favorite sono sempre le solite squadre. Senza di noi mi piacerebbe vedere la Germania arrivare fino alla fine». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Brutto stop della Nazionale di Mancini , nel giorno dell'inizio dei Mondiali in Qatar. L'dibatte l'Italia 2 - 0 con le reti di Schlager e Alaba . Unica consolazione è il record del ct azzurro, che diventa il terzo ct azzurro con più presenze (dietro solo a Bearzot e ...Lo dimostra l'approccio svagato e distratto alla gara, complice la solida e coriacea, ...(punizione che sorprende Donnarumma) indirizzano al meglio la gara a favore degli austriaci di, ...I giudizi sulla squadra di Mancini dopo il ko incassato a Vienna nell'ultima amichevole del 2022 Le pagelle di Austria-Italia, ultima amichevole del 2022 per gli azzurri che a Vienna sono stati sconfi ...Finisce 2-0 all'Ernst Happel Stadion di Vienna l'amichevole tra Austria e Italia, con gli azzurri del c.t. Mancini che escono sconfitti dall'ultima sfida del 2022.