Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2022 ore 13 | 30

(Di domenica 20 novembre 2022)DEL 20 NOVEMBREORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO, INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST; RALLENTAMENTI ANCHE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA, E SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL BIVIO PER FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DEI CASTELLINI; E ADALLE 16.30 ALLE 20.30 SCATTA LA SECONDA FASE DELLA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA, CON BLOCCO DELLA CIRCONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: LO STOP RIGUARDERA’ LE AUTO A BENZINA FINO A EURO 5 E DIESEL FINO A EURO 6, E A MOTO E ...

