Vangelo di oggi 20 Novembre 2022 | Lc 23 | 35-43 | Video commento

(Di domenica 20 novembre 2022) Ascoltiamo ildi domenica 20, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena?” “Guardiamo Gesù in croce e capiamo che non abbiamo mai ricevuto uno sguardo più tenero e compassionevole. Non abbiamo mai ricevuto un abbraccio più amorevole. Grazie L'articolodi20: Lc 23,35-43proviene da La Luce di Maria.

Dalsecondo Luca Lc 23,35 - 43 In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il ... Gli rispose: 'In verità io ti dico:con me sarai nel paradiso'. Parola del Signore.Numerosi sono gli appuntamenti organizzati dalle diocesi italiane per; numerosi e molto ...di una Chiesa che si sta interrogando sulla forma che deve dare a se stessa per un annuncio del...L’ultima domenica dell’anno liturgico è destinata a diventare quello che per anni è stata la Domenica delle Palme. Numerosi appuntamenti in programma nelle diocesi, con lo sguardo rivolto a Lisbona ...Nonostante la diversità di opinioni, lo scisma da Roma "per nessuno dei vescovi tedeschi, per nessuno dei cattolici laici, è mai stato una opzione".