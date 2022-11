Tipi da aereo

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 20 novembre 2022) Quanti viaggi avete fatto nella vita? Quante volte avete realizzato quel desiderio di andarvene da qualche parte, in una città d’arte, in un luogo sperduto dove eravate solo voi e la natura? Per di più da soli, unicamente con voi stessi e una guida in mano, senza limiti né orari né programmi.No. Fate tutto da soli. Che poi, a volte non fa neanche male, starsene da soli. Oppure in compagnia dove forse la cosa più difficile è andare in ogni luogo che vi siete imposti di visitare, ma il divertimento è indubbiamente assicurato. Con voi stessi o con qualcun altro poco importa: quello che davvero conta è prendere la valigia e partire. Il giorno prima di partire E per far sì che quel momento arrivi, avete fatto ogni cosa a dovere: risparmiato un gruzzoletto di soldi per comprare quel bigliettoandata e ritorno per il quale (chissà) era più facile vendere un ...