Rottamatori ovvero Occupy Pd?

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 20 novembre 2022) Stefano Bonaccini si candida alla segreteria e manda un primo avviso di sfratto alle correnti. Elly Schlein si mantiene coperta, ma fa sapere che se non saranno davvero primarie aperte, non parteciperà. Un'avvertenza per entrambi: nel Pd le correnti sono un po' come il diamante della pubblicità. Sono per sempre