Giornata per i diritti di infanzia e adolescenza | si può aiutare ogni giorno con la solidarietà online

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) Il 20 novembre in tutto il mondo verrà celebrata laMondiale per idell’e dell’. Purtroppo serve unaad hoc per ricordare che ancora oggi milioni di bambini non possono crescere nelle stesse condizioni di chi è nato in Paesi più fortunati. Lanei loro confronti, in Italia, non si è tuttavia mai spenta, dato che sono molti i nostri connazionali che si recano continuamente nelle aree più difficili del pianeta, per lavorare alla creazione di strutture e condizioni tali dabambini e ragazzi nella loro crescita, senza lasciare nessuno indietro. Ma l’aiuto non è solo fisico. Grazie allainfatti è possibile dare il proprio contributo per fare del bene in ...