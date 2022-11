F1 oggi | GP Abu Dhabi 2022 | orario gara | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022), domenica 20 novembre, andrà in scena il GP di Abu, ultimo round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Yas Marina calerà il sipario sulla stagione e i piloti vorranno regalare spettacolo per chiudere nel migliore dei modi il campionato. I titoli iridati, come è noto, sono già stati assegnati. L’olandese Max Verstappen e la Red Bull hanno già messo in cassaforte i loro successi, ma a Milton Keynes non sono ancora soddisfatti. L’obiettivo è conquistare il secondo posto della classifica piloti con il messicano Sergio Perez, giunto con gli stessi punti del ferrarista Charles Leclerc (290) a questo fine-settimana. Checo sembra avere più chance, considerata la velocità della RB18. Non è un caso che Verstappen e Perez abbiano ottenuto i primi due tempi delle qualifiche di ieri, mentre Leclerc ha concluso terzo davanti al ...