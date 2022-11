Escursionista soccorso con amico sulla Majella | morto nella notte

(Di domenica 20 novembre 2022) (Adnkronos) – Èquesta mattina uno dei due giovani recuperati ieri sera,tormenta di neve, sulle montagne abruzzesi. E’ un 34enne della provincia di Roma. I due erano rimasti bloccati in prossimità del bivacco Fusco, nel Parco nazionale della, a quota 2.455 metri, in territorio di Pennapiedimonte (Ch) e, in serata, tra vento e bufera, erano stati raggiunti e portati a valle dalle squadre di terra delAlpino e Speleologico partite dalla stazione di Penne e di Chieti. La richiesta di aiuto era arrivata nel tardo pomeriggio, quando uno dei due ragazzi era scivolato, riportando fratture agli arti inferiori. Le avverse condizioni meteorologiche e il buio avevano reso più complesse le attività di recupero. Uno dei due ragazzi, quello ferito, era stato subito imbarellato: aveva già un ...

Il romano di 34 anni è deceduto all'ospedale di Chieti per ipotermia. È morto nella notte al policlinico di Chieti, dove era stato ricoverato per ipotermia, uno dei due escursionisti soccorsi ieri sera nei pressi del bivacco Fusco, a quota 2.455 metri nel ...