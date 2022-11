Ucraina | Podolyak | ' non ci inginocchieremo | ne va della nostra esistenza'

(Di sabato 19 novembre 2022) Kiev, 19 nov. (Adnkronos) - "L'non si inginocchierà davanti ai russi". Lo ha scritto il consigliere presidenziale ucraino Mykhailosu Twitter, aggiungendo che "non è una questione di politica. È una questione che riguarda la" e respingendo in tal modo quelle che ha definito "teorie del complotto" sulla resa del suo Paese.

