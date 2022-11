Qatar 2022 | i Mondiali dello “scandalo”

(Di sabato 19 novembre 2022) Manca ormai pochissimo alla gara d’apertura deidi. Una edizione questa che vedrà scendere in campo le 32 squadre partecipanti nel periodo compreso tra il 20 novembre e il 18 dicembre. Insomma, un Mondiale mai visto prima con la decisione di organizzarlo in un Paese come ilche porta con sé diversi dubbi e incertezze soprattutto per gli avvenimenti dei quali giornali e televisioni hanno abbondantemente parlato. Dalle violazioni dei diritti umani e dei lavoratori, alle dichiarazioni da parte di membri del governo o da parte di stessi protagonisti del mondo del calcio, comunque andrà a finire, questo Mondiale è stata la dimostrazione di come è il cosiddetto “Dio denaro” che comanda.: una sede diversa dalle altre Quando la FIFA prese la decisione di ...

