Prende il reddito di cittadinanza | ma ha nove automobili | straniera a processo

(Di sabato 19 novembre 2022) Una trentaseienne rumena residente a Perugia dovrà rispondere di truffa aggravata: avrebbe percepito ildiper un anno pur non avendone diritto, in quanto insieme al marito era titolare di benautovetture

LEGGE DI BILANCIO La manovraforma: bollette, pensioni, ponte sullo Stretto,di cittadinanza COSA CAMBIA Questo è un Governo che isola l'Italia in Europa senza alcun vantaggio e ...Un miliardo dovrebbe arrivare dalla revisione deldi cittadinanza. Molto di più dalla norma ... Confermata Opzione Donna,piede Quota 103 (come vuole Salvini). Il cuneo fiscale il cui ...ROMA. Prende forma la prossima legge di bilancio. Ieri sera, a Palazzo Chigi, in una riunione tra la premier Giorgia Meloni e gli esponenti della maggioranza, si è deciso tra le altre proposte, di pun ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...