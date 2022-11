Pd | al via l' Assemblea Primarie il 19 febbraio Letta | ' Resterò fino in fondo'

- Enrico Letta ha aperto stamattina i lavori dell'nazionale del Pd che si terrà sia in presenza sia con il collegamento online per raggiungere il numero necessario per votare, almeno 500 ...Sabato 26 novembre 2022 alle ore 16,30 si terrà un'pubblica presso il Circolo Arci Concetto Marchesi indel Frantoio 9c (metro Santa Maria del Soccorso) on la partecipazione di Emilio Giacomi (Italia Nostra), Paolo Berdini, ex Assessore ...Tra queste le modalità dell'iscrizione al partito per permettere a Elly Schlein Enrico Letta ha aperto stamattina i lavori dell'Assemblea nazionale del Pd che si terrà sia in presenza sia con il ...IN AGGIORNAMENTO - E' in corso da questa mattina a Roma l'assemblea del Pd, nella Sala delle Carte geografiche in via Napoli 36, in parte in presenza e in ...