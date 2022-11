Mondiali | Francia; stop in allenamento | Benzema a rischio

La Gazzetta dello Sport

DOHA (QATAR) -in ansia a tre giorni dal debutto in Coppa del Mondo contro l'Australia (martedì 22 novembre). A tenere con il fiato sospeso i campioni del mondo, arrivati in Qatar senza alcuni big ...Come precisato successivamente da 'L'Equipe', Benzema potrebbe sicuramente saltare l'esordio dellaaicontro l'Australia, mentre rimane in dubbio la sua presenza per il prosieguo ... Francia, occhio alla "maledizione": chi vince il Mondiale... Joaquin Correa – Inter. Il motivo dell’irritazione del ct argentino. La Rosea, tuttavia, aggiunge anche un’indiscrezione trapelata dagli ambienti dove risiede l’Albiceleste: “Scaloni ha comunicato il ...La Francia rischia di dover fare a meno di Benzema in occasione della partita d'esordio del Mondiale 2022, quella contro l'Australia, in programma martedì. L'attaccante del ...