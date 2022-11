LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2022 in DIRETTA | Red Bull davanti alle Ferrari nel Q1 | ora tocca alla Q2

Alla Red Bull non resta che mettersi ancora una volta davanti a tutti in questa appassionante ultima caccia alla pole position del GP diDhabi per concludere, con il piede giusto, il weekend che ...Questa mattina, durante la conferenza stampa dei team principal, Mattia Binotto ha chiarito la sua posizione in merito alle voci su una probabile sostituzione con Frederic Vasseur: F1 GPDHABI ...Ultima battaglia alla partenza al palo. Si va in scena a Yas Marina, con la tabella dei tempi aggiornata giro dopo giro ...F1 - Le qualifiche del GP Abu Dhabi in DIRETTA SCRITTA, ultimo round del Mondiale di Formula 1 2022. Sfida apertissima per conquistare l'ultima pole position ...