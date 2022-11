Lazio | Lotito | “Milinkovic non è in vendita”

(Di sabato 19 novembre 2022)- Laha lasciato da pochi giorni Formello, dopo aver completato la prima parte stagionale, conclusa con la dura sconfitta dell’Allianz Stadium, 3-0 contro la Juventus. Il presidente della, Claudio, ha parlato ai microfoni del Messaggero chiarendo la posizione sulla possibile cessione di Luis Alberto e. Di seguito, ecco le parole del presidente Biancoceleste: Su Luis Alberto: “Se Luis Alberto vuole andare via porti una squadra con i soldi (almeno 20-25 milioni, con il 20% da riconoscere al Liverpool, ndr), perché io non ci penso proprio a darlo in prestito a gennaio. E non ho ricevuto nessuna richiesta dall’Atletico. Al momento la situazione non è cambiata rispetto all’estate quando il Siviglia lo aveva forse illuso. Non sto a nessun ...

Ma Claudio Lotito ha oggi tuonato sulla vicenda!: 'Il Siviglia lo ha illuso' Intercettato da Il Messaggero, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha frenato alla cessione di Luis Alberto: 'Se vuole andare via porti una squadra con i soldi, perché io non ci penso proprio a darlo in prestito a gennaio. E non ho ricevuto...' Lotito sul mercato: "Milinkovic-Savic non è in vendita. Luis Alberto via solo a titolo definitivo".