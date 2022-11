Inter | mossa in attacco | Marcus Thuram per gennaio - Sport - Calcio - quotidiano net

Il francese è in scadenza con il Borussia Mochengladbach, ma l'vuole anticipare la concorrenza riconoscendo qualcosa ai tedeschi: Marotta lo vuole a ...Perché Thuram a gennaio Ladi mercato dell', impegnata nel tentativo di strappare al Bayern l'attaccante francese sei mesi prima che vada in scadenza, nasconde una strategia determinata da un errore recente: la ...Thuram Juve, irrompe il Bayern! Assalto a gennaio. Gli ultimi aggiornamenti di mercato Il Bayern Monaco fa sul serio per Marcus Thuram. Come riportato da Sport Mediaset, i bavaresi vorrebbero portare ...(Agenzia Vista) Roma 19 novembre 2022 “Sono convinto che i primi passi di questo Governo dimostrano che fino adesso si è mosso con un orizzonte corto davanti. Questo vuol dire che dobbiamo fare del no ...