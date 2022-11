F1 | risultati e classifica FP3 GP Abu Dhabi 2022 | Perez precede Verstappen e le Mercedes Sainz 6° davanti a Leclerc

(Di sabato 19 novembre 2022) Sergioha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Abu, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. Nell’ultima sessione chele qualifiche del pomeriggio, il messicano ha timbrato l’interessante crono di 1:24.982 e si lancia con grande ottimismo verso il time attack che definirà la griglia di partenza della gara di domani. Il pilota della Red Bull, che è in lotta con Charlesper il secondo posto in campionato, si è lasciato alle spalle il compagno di squadra Max. Il Campione del Mondo è secondo a 0.152. Le monoposto della scuderia austriaca precedono le sempre più tonichedi Lewis Hamilton (secondo a 0.240) e George Russell (terzo a 0.413). Subito dietro si è piazzato Lando ...

Bologna Basket

Time la inserì persino nella prestigiosadelle persone più influenti del pianeta. ... Alla fine, tramite diverse altre inchieste, si scoprì che Edison dava persinodelle analisi ...Di seguito il dettaglio deidella prima giornata maschile degli Europei 2022 di curling e lagenerale del round robin. La rassegna continentale proseguirà alle ore 14.00 con la seconda giornata del torneo ... EUROLEGA, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO 8 GIORNATE – BOLOGNABASKET | IL PORTALE DEL BASKET A BOLOGNA E PROVINCIA Domenica scorsa l'Union Clodiense capolista nel Girone C era stata battuta 3-0 al Torviscosa, le voci di puntate anomale alla vigilia hanno scatenato i sostenitori, entrati poi negli spogliatoi per ag ...L'ultima volta in tv è apparso da Fazio, assieme ad Ancelotti, qualche giorno fa ma - in attesa di tornare sui campi di calcio con la maglia del Milan - Zlatan Ibrahimovic si diverte ancora facendo ...