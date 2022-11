Calciomercato Lazio | Luis Alberto verso il Siviglia? Chiesta una contropartita!

(Di sabato 19 novembre 2022) Si fanno sempre più insistenti le voci che vedonolontano da Roma. In base a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, lo spagnolo sembra destinato a trasferirsi algià dal prossimo gennaio. Dopo sei anni trascorsi nella capitale, l’avventura dello spagnolo sembra ai titoli di coda, anche a causa di un feeling mai sbocciato con Maurizio Sarri. Lastudia eventuali sostituti: oltre all’opzione Ilic, che rimane un’ipotesi estremamente complicata per la sessione invernale ma già più possibile in estate, si lavora ad uno scambio di prestiti con il club allenato da Sampaoli. Secondo la Rosea, l’eventuale contropartita si chiama Thomas Delaney. ll profilo del danese, centrocampista meno talentoso ma più duttile di, intriga ...

