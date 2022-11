AZ Picerno-Avellino | i convocati di Rastelli

(Di sabato 19 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutovista del match traed, previsto per la quattordicesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimoha diramato la seguente lista di: Portieri: 1 Pane, 16 Pizzella, 22 Forte; Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 31 Illanes, 34 Auriletto, 42 Moretti; Centrocampisti: 4 Franco, 8 Garetto, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto, 99 Micovschi; Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 11 Murano, 18 Ceccarelli, 26 Guadagni, 29 Trotta. REPORT Manuel Ricciardi ha accusato un fastidio al flessore nel corso della sfida contro il Catanzaro ed è stato tenuto fermo in attesa di ulteriori accertamenti. Ramzi Aya, Jacopo Dall’Oglio, Antonio Di Gaudio, Richard Marcone e Gianmaria Zanandrea proseguono i rispettivi programmi specifico per recuperare dai rispettivi ...

