Ultime Notizie – Arezzo | malore durante allenamento | muore calciatore 16enne

(Di venerdì 18 novembre 2022) Un ragazzo di 16 anni ha accusato unmentre si stava allenando con la sua squadra di calcio ed è morto poco dopo in ospedale, dove era stato trasportato d’urgenza. E’ accaduto ieri sera a Laterina, in provincia di. Il giovanedella squadra Juniores dell’Arno Castiglioni Laterina intorno alle 18.30 ha avvertito un giramento di testa. Sul posto è arrivata poco dopo un’ambulanza e il ragazzo è stato trasportato all’ospedale didove, però, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente ed è deceduto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

