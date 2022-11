Philipp Plein “brinda” ai sogni con la sua prima fragranza femminile | l’intervista

(Di venerdì 18 novembre 2022)Da piccoli ci insegnano che “ison desideri”. Incontrareti fa, invece, rendere conto di quanto questi rappresentino la nostra motivazione nella vita di tutti i giorni. Lui, che dine ha realizzati un bel po’, ha fantasia da vendere ma anche un forte senso degli affari. Non si ritiene, però, un businessman. E nemmeno un designer, nonostante i sui spettacolari fashion show siano tra i più attesi della fashion week milanese. Si potrebbe quasi dire che vive costantemente in equilibrio tra sogno e realtà. Sarà anche per questo che ha concepito il suo primo profumoFatale come un vero e proprio oggetto del desiderio. Con un jus ultra-a base di ...

AMICA - La rivista moda donna

... Timex Group companies produce watches under a number of world class brands, including Timex, adidas, Furla, Gc, Guess, Missoni, Nautica,Sport, Salvatore Ferragamo, Ted Baker ...... Timex Group companies produce watches under a number of world class brands, including Timex, adidas, Furla, Gc, Guess, Missoni, Nautica,Sport, Salvatore Ferragamo, Ted Baker ... L’intervista a Philipp Plein: i sogni sono i desideri che muovono la vita Da piccoli ci insegnano che “i sogni son desideri”. Incontrare Philipp Plein ti fa, invece, rendere conto di quanto questi rappresentino la nostra motivazione nella vita di tutti i giorni. Lui, che di ...Gli orologi più cool creati dall'universo fashion che hanno conquistato (anche) personaggi come Matteo Berrettini ...