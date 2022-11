Mina | esce ' THE BEATLES SONGBOOK'

oggi The Beatles Songbook , il nuovo progetto che vuole celebrare La Voce italiana,e una delle band più iconiche della storica, i Beatles su CD, 2LP 180 grammi nero, 2LP vinile rosso ...The Beatles Songbook: quandola raccolta diLe parole disui Beatlese i Beatles , i Beatles e: un nuovo straordinario progetto che incontra due leggende del mondo della musica.è tornata e lo ha ...Esce oggi The Beatles Songbook, il nuovo progetto che vuole celebrare La Voce italiana, Mina e una delle band più iconiche della storica, i Beatles su CD, 2LP 180 grammi nero, 2LP vinile rosso ...Esce oggi The Beatles Songbook, il nuovo progetto che vuole celebrare La Voce italiana, Mina e una delle band più iconiche della storica, i Beatles su CD, 2LP 180 grammi nero, 2LP vinile rosso ...