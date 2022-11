Manè | niente Mondiali | si è operato La nota del Bayern Monaco

(Di venerdì 18 novembre 2022) L’ala del Senegal Sadiosalta la rassegna continentale Qatar 2022: ilaggiorna sulle sue condizioni Sadio Mane, che ha abbandonato il ritiro del Senegal a causa dell’infortunio rimediato con il, è statonella serata di ieri a Innsbruck dai professori inglesi Christian Fink e Andy Williams, di Londra. L’intervento, fa sapere il club bavarese, è perfettamente riuscito: il tendine è stato ricollegato. Da chiarire i tempi per il suo ritorno in campo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta del Sud

Mondiali Qatar 2022, le probabili formazioni delle 32 squadre., Nico e Correa Ancora due giorni il calcio entrerà nella storia, quando le luci del Qatar illumineranno le stelle del calcio mondiale che per la prima volta brilleranno quando in Europa ...Ecco i grandi assenti del Mondiale TUTTI I CONVOCATI AI MONDIALI JOAQUIN CORREA (Argentina)Qatar per Joaquin Correa che salterà il prossimo Mondiale. La nazionale argentina lo ha comunicato ... Mondiali Qatar 2022, le probabili formazioni delle 32 squadre. Niente Manè, Nico e Correa