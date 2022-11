(Di venerdì 18 novembre 2022) Kvicha e vuole ritornare in campo il più presto possibile con il Napoli dopo l’infortunio alla schiena. Il video è stato pubblicato sui social e mostrache siin, dove sta passando alcuni giorni di vacanza per la sosta del campionato. Il giocatore non ha preso nemmeno parte all’amichevole con la sua Nazionale per per recuperare al meglio dall’infortunio alla schiena che gli ha fatto saltare le ultime tre partite della stagione. L’obiettivo è quello di aver pienamente recuperato per quando il Napoli tornerà in campo. Sicuramente la prima tappa sarà il centro sportivo di Castel Volturno. Poi gli uomini Spalletti andranno in Turchia, location scelta per un richiamo di preparazione in vista del ritorno in campo il 4 gennaio. Alla ripresa del campionato di Serie A il Napoli giocherà contro Inter, Sampdoria, ...

Niente rientro in gruppo per Khvicha, che dunque resta in forte dubbio per la partita con l'Udinese, in programma tra due ... Kvara non sicoi compagni, è difficile rivederlo in ...... perchè chiedere all'allenatore del Napoli se la vittoria valesse di più vista l'assenza di, come risultato ha solamente quello di mettere in difficoltà chi. I primi tre ... Kvaratskhelia, procede il suo recupero: il georgiano si allena in palestra Kvicha Kvaratskhelia si allena in Georgia e vuole ritornare in campo il più presto possibile con il Napoli dopo l’infortunio alla schiena. Il video è stato pubblicato sui social e mostra Kvaratskhelia ...Khvicha Kvaratskhelia si è raccontato in occasione di un documentario ... Mi alzo alle 8, ci mettono 15 minuti per arrivare al campo. Faccio colazione e poi mi alleno”. (l’intervista è stata fatta ...