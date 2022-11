Federcalcio tedesca | Presidente Neuendorf | “Pro diritti umani | pronti a pagare multe”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Bernddellaha dichiarato che la Germania prenderà posizione a favore deia margine dei Mondiali in Qatar, ed è “pronta ain tal caso”. Manuel Neuer inoltre, si è impegnato come altri capitani ad indossare una fascia con la scritta “One Love” per promuovere la diversità e l’inclusione. Questo gesto “non è una dichiarazione politica ma ha il valore di un impegno a favore dei. Non escludiamo altre azioni”, ha aggiuntosecondo il quale “bisogna lanciare un segnale forte. Sentire che non dovremmo concentrarci suidurante i Mondiali, mi ha davvero irritato”. La Fifa ...

IlNapolista

La:" Chiediamo un impegno più chiaro da parte della FIFA per i diritti umani e nelle questioni umanitarie." Montecarlo (Principato di Monaco) 29/05/2022 - gara F1 / foto Imago/Image ...Reinhard Grindel , presidente della, ha dichiarato che " Le normative di tutte le federazioni calcistiche dovrebbero includere che i grandi tornei non possono essere organizzati ... La Federcalcio tedesca non rieleggerà Infantino come presidente della Fifa - ilNapolista La Federcalcio tedesca (DFB) non si schiera, come tante altre federazioni, accanto a Gianni Infantino per la corsa alla rielezione a presidente della FIFA e prefersice non nominare un candidato per le ...(ANSA) - DOHA, 16 NOV - L'attaccante dell'Eintracht di Francoforte Randal Kolo Muani è stato convocato per sostituire l'infortunato Christopher Nkunku, ha annunciato la Federcalcio francese ...