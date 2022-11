Enel e altre 6 società multate dall’Antitrust per aver ingannato i consumatori nelle proposte commerciali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) L’ Antitrust ha irrogato aenergia e alle agenzie partner una sanzione di oltre 5 milioni di euro per pratiche ingannevoli nella vendita di servizi energetici. Nel dettaglio sono state irrogate sanzioni amministrativa pari a 3,5 milioni di euro- A Conseed S.r.l. e Seed S.r.l., in solido, una sanzione amministrativa pari a un milione. Zetagroup S.r.l. è stata multata per 280mila euro mentre New Working S.r.l., Run S.r.l. e Sofir S.r.l. con 100mila euro ciascuna. Il procedimento – spiega una nota dell’Antitrust – è nato a seguito delle numerose segnalazioni die di associazioni diche hanno evidenziato l’ingannevolezza di un messaggio preregistrato diffuso da una sedicente segreteria telefonica die da operatori di call center, riguardante la data di cessazione del mercato tutelato, ...