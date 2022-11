“Dopo aver ricevuto un rifiuto da una ragazza | dà un appuntamento al suo fidanzato e lo accoltella” | arrestato minore a Vibo Valentia

(Di venerdì 18 novembre 2022)un rifiutato da una, ha dato unal suoe lo hato. È quello che è successo in provincia didove unè statodai carabinieri e portato in una Comunità ministeriale. Il ragazzo è accusato dichiesto un incontro al rivale diciottenne e, una volta giunto sul luogo concordato, lo avrebbe colpito con numerosi fendenti all’altezza degli organi vitali. La vittima lasciata a terra sanguinante è stata subito soccorsa da alcuni passanti e portata in ospedale dove si è scongiurato il peggio: i fatti risalgono ad ottobre. Il provvedimento di applicazione della misura cautelare personale nei confronti del ...

...fa la sua incredibile impresa Il sogno è stato raggiunto il 6 novembre e solo dieci giorni...fratello che solo pochi giorni prima della sua improvvisa scomparsa era colmo di gioia per...Debutto di qualità per Tetsuta Nagashima , chiamato da Honda HRC a sostituire l'infortunato Iker Lecuona: il giapponese è sesto in FP2 e nel combinato,chiuso nono la FP1, mettendosi dietro ...In crescita di condizione Ben Simmons: dopo aver superato per la prima volta la soglia dei 10 punti contro i Kings, ha fatto ancora meglio contro i Blazers nella notte italiana (si è giocato alle ...per capirci dopo la crisi del 2008 e dopo la pandemia. Paghiamo il fatto di non aver mai fatto seriamente i conti con il profilo culturale della stagione renziana. Renzi è stato utilizzato come un ...