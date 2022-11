Argentina | Messi sceglie di stare in stanza da solo ai Mondiali

(Di venerdì 18 novembre 2022) Lionelha scelto diindadurante la permanenza in Qatar per iche inizieranno tra pochi giorni. A spiegarlo è Olè, che sottolinea anche che dietro a tale scelta c’è una motivazione ben precisa. La Pulce, infatti, ha sempre condiviso la camera con Sergio Aguero, e ora che il Kun si è ritirato a causa dei problemi cardiaci, il numero 10 dell’Albiceleste ha deciso di rimanere in unasingola. SportFace.

... è arrivato secondo nella classifica al Pallone d'oro 2019 dietro al vincitore Lionele ... Se supereranno il gruppo, come previsto, potrebbero incontrare sul loro cammino Stati Uniti e. ...Lo sbarco della stella dell'nel Paese che ospiterà i Mondiali non è passato ...per la prima volta ha visto riuniti l’attaccante dell’Argentina Lionel Messi, quello della Francia Karim Benzema, il terzino destro del Marocco Hakimi, il centrocampista della Spagna Pedro Pedri ...Chi vincerà i Mondiali Domanda dalle mille e una risposta che resterà inevasa fino al prossimo 18 dicembre quando andrà in scena l'ultimo atto di Qatar 2022. Intanto, tutti sono pronti a indicare i ...