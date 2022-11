Amici 22 | anticipazioni registrazione 17 novembre 2022 | eliminati due allievi

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ieri pomeriggio, giovedì 17, è stata registrata una nuova puntata di22 che andrà in onda su Canale 5 domenica prossima, 20. La puntata è iniziata con il festeggiamento del compleanno di Alessandra Celentano, che non ha voluto dire quanti anni compiva, ed è proseguita con Mattia che insegnava i passi di Zumba a Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa. Quindi Maria De Filippi ha fatto entrare l’ospite della puntata, Fabrizio Moro, e ha annunciato le gare di ballo e canto.22, la gara di ballo è stata vinta da Maddalena: Claudia è fuori Si è cominciato con la gara di ballo giudicata da ben tre giudici, ovvero Irma Di Paola, Eleonora Abbagnato e Garrison. A trionfare è stata Maddalena, che ha preso un bel 8 . Quindi Mattia e Ramon hanno preso poco ...

Ascanio perde la sfida con Angelina Mango:20 novembre Nella nuova puntata di, che andrà in onda domenica 20 novembre su Canale 5 a partire dalle ore 14 ci saranno due ...
Amici 22 di Maria De Filippi Anticipazioni Decima Puntata Domenica 20 novembre 2022 Garrison Rochelle Irma De Paola Eleonora Abbagnano ...
Anticipazioni Amici 22 del 17/11/22: due allievi eliminati dalla scuola Ecco cosa è successo nella puntata che vedremo in onda domenica Si sono da poco concluse le…