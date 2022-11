AEW | Spostata la finale del World Title Eliminator Tournament | non si terrà a Full Gear

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 18 novembre 2022) Mancano pochi giorni a. L’appuntamente è il 19 novembre in quel di Newark, New Jersey. Nelle ultime ore, però, la card dell’evento ha subito un cambiamento. Da programmi si sarebbe dovuta svolgere ladelcon il vincitore che avrà una chance titolata a Winter Is Coming. Così non sarà; laè rinviata a causa di un problema fisico patito da Ricky Starks.a Dynamite il 23 Ladelnon si svolgerà acome inizialmente previsto. A confermarlo Tony Khan durante la conferenza stampa di presentazione del ...