Addio Nonna Rosetta | Casa Surace e non solo | il ricordo commosso della Rete

Leggi su dilei

(Di venerdì 18 novembre 2022) I ragazzi dihanno annunciato all’Italia intera, e non, la morte di, personaggio amatissimo dei video comici realizzati dal noto gruppo di videomaker. Cimentatasi in quest’avventura un po’ per caso, si è ritrovata circondata da nipoti acquisiti in tutto il mondo. Milioni di visualizzazioni, enormi dimostrazioni d’affetto e una carriera da webstar del tutto inaspettata. Ilper lad’Italia, giunto da ogni parte del web, ha travolto, regalando lacrime e sorrisi. L’ultimo saluto aLa morte diha colpito davvero tutti, come dimostrano i numerosi messaggi di puro ...