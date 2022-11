Traffico Roma del 17-11-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 novembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare continuano gli spostamenti del orario di punta sulla carreggiata esterna Come di consueto tra laFiumicino Tuscolana stessa situazione a lungo interna tra Cassia e Prenestina sempre attenzione lungo l’Autostrada del Sole Perché per un incidente avvenuto in precedenza si lavora per il corretto ripristino della sede stradale con ripercussioni alla circolazione tra la diramazionenord è l’uscita di Ponzano verso il capoluogo Toscano sono in graduale diminuzione gli spostamenti sul tratto Urbano della A24 per chi dal centro città e diretto verso il Grazie sempre trafficata via del Foro Italico anche in quest’ultima ora tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria chi va a San Giovanni in via di risoluzione l’incidente sulla Pontina che ha causato Code in uscita ...