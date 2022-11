Tetto al contante | via l’aumento dal decreto Aiuti ma tornerà a gennaio con la Manovra

(Di giovedì 17 novembre 2022) Non ci sono i requisiti d’urgenza per metterlo nellegge. Finirà nel disegno di legge di Bilancio. Senza modifiche: dal primo2023 salirà a 5mila euro

La flat tax e ilalPer il segretario della Cgil la soluzione può essere neanche la flat tax , ritenuta " inaccettabile ", così come lo sono " i condoni e il rialzo delal ...Mancava il requisito di urgenza - L'innalzamento delalda 1.000 a 5.000 euro è uscito dal dl Aiuti quater per la mancanza dei requisiti d'urgenza tipici della decretazione. La norma potrà invece, come annunciato dalla Lega, essere ...ROMA (ITALPRESS) – “Nessun problema: dall’1 gennaio 2023 il tetto per l’uso del contante salirà a 5 mila euro. La norma sarà ...Salta quindi per ora l'innalzamento della soglia per l'utilizzo del contante, da mille a 5 mila euro ... Uno studio di Bankitalia ha mostrato che un precedente innalzamento del tetto, portato da mille ...