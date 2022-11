Suora arrestata a Casamicciola | Non ne potevo più di quella bimba

(Di giovedì 17 novembre 2022) Si è difesa davanti al giudice negando di aver schiaffeggiato il bimbo ma ha ammesso di aver tirato i capelli a una“perché non nepiù, perché mi ha tirato la veste”. Si difende così ladi 55 anni, originaria del Madagascar che ieri è statasu ordine del gip Federica De Bellis per i maltrattamenti ai danni di due fratellini nel comune dinell’isola di Ischia. Laè stata ripresa da unadi 9 anni con un cellulare. A lei e tre consorelle, tra cui la madre superiora, e’ stata notificata un’ ordinanza di custodia cautelare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il filmato di una bambina di 9 anni Quest'ultimo caso riguarda proprio la bambina di 9 anni che ha filmato laed è riuscita poi a proteggere le immagini delle violenze, elemento chiave delle ...Si chiama Marie Georgette Rahasimalala , la55enne nata in Madagascar,con l'accusa di maltrattamenti su minori in attesa di affidamento o adozione nell'Istituto religioso Santa Maria della Provvidenza sito a Casamicciola Terme, ...I ricoveri per tendenze al suicidio sono aumentati del 57% negli Stati Uniti. La notizia è preoccupante ma lo è ancora di più quando si scopre che il dato riguarda ...Si chiama Marie Georgette Rahasimalala, la suora 55enne nata in Madagascar, arrestata con l’accusa di maltrattamenti su minori in attesa di affidamento o adozione nell’Istituto religioso Santa Maria ...