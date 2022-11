Roma | triplice omicidio a Prati | due donne e una transessuale uccise a coltellate a distanza di poche ore L' ombra del serial killer

... sin da quando nel 2018 non poté partecipare alla World Dream Cup di, e oggi possiamo ... L'iniziativa ha unvalore: sportivo, visto che le squadre stanno preparando la partita con un ......: si liberano i posti letto e diminuiscono le liste d'attesa, aumenta la rotazione dei casi a vantaggio della ricerca e, con il day hospital, diminuiscono sensibilmente i costi'. Lazio e:...Due donne cinesi trovate morte in un appartamento nel quartiere Prati di Roma . Poco distante un terzo cadavere, stavolta di un transessuale. A ...Una transessuale brasiliana è stata trovata morta a Roma, con una ferita d'arma da taglio al torace nella sua casa di via Durazzo, in zona Prati, poco dopo mezzogiorno. Sempre a Prati questa mattina ...