Presentata alle regioni l' autonomia differenziata In esclusiva su Affari il testo della riforma federalista

Fanpage.it

... in quella di Ambra , Lucrezia riproporrà la canzone con cui si èAudition Molecole (prodotto da Simon Says! e Emil Yardo) mentre i Tropea porteranno Cringe inferno (prodotto da Simon ...La finanziariaoggi dal Cancelliere dello Scacchiere alla House of Commons aumenta le ... con un occhioprossime elezioni" e rinvia "gran parte degli interventi a dopo le prossime ... Majorino candidato presidente del Pd alle Regionali in Lombardia: la conferma è in arrivo per oggi