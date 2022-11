L’Inter ringrazia Gattuso | Asllani per il doppio colpo

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il calciomercato delin vista di gennaio può intrecciarsi con quello del Valencia: scambio due per uno conLa prima parte della stagione delnon è stata certamente esaltante.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Sportal

...nel suo box ha invitato anche'ex centrocampista di Lazio eDejan Stankovic, ora allenatore della Sampdoria, vince il sedicesimo dei venti tiebreak giocati in stagione e in italiano...Certoha vinto 6 - 1 contro il Bologna, ma alla fine, ... Qualcuno sta notando, fra'altro, che Diaz fa molto, ma all'atto ...mandato via a fare la fortuna dell'AZ di Alkmaar (che... Romelu Lukaku, il ct del Belgio ringrazia l'Inter