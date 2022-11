Grifo firma la doppietta e l’Italia fa 1-3 Video

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 novembre 2022) Vincezo, esterno d’attacco del Friburgo, ha segnato con un bel destro a giro al 65esimo, per la sua personalissimadopo aver portato in vantaggioal 25esimo del primo tempo. Per l’italo-tedesco ha messo a segno anche il secondo gol del match servito da Giacomo Raspadori. Inoltre ha centrato la traversa sul 1-2, preludio alla. Perè il quarto gol in nazionale. L’assist vincente di Giacomo #Raspadori per il gol del 2-1 di#AlbaniaItalia pic.twitter.com/fyoshg5U5W — Manuel Guardasole (@MGuardasole) November 16, 2022 L'articolo ilNapolista.