F1 | GP Abu Dhabi 2022 Charles Leclerc e Sergio Perez allo “spareggio” Chi arriva davanti | è secondo nel Mondiale

(Di giovedì 17 novembre 2022) Cala il sipario sulla settantatreesima edizione del Campionato di Formula Uno. Come d’abitudine nell’ultimo decennio, l’atto conclusivo si disputerà a Yas Marina, dove il 20 novembre andrà in scena il Gran Premio di Abu. Nonostante entrambi i titoli siano già stati assegnati, ci sono diversi temi d’interesse attorno alla gara programmata negli Emirati Arabi Uniti. Quello principale sarà lo “” per ilposto delpiloti fra. Il monegasco e il messicano sono appaiati a quota 290. Dunque, banalmente, chi fra loro si classificherà meglio domenica si fregerà della piazza d’onore iridata. In caso di doppio ritiro,ra il venticinquenne del Principato resterebbe ...

Il capitolo Formula 1 finisce in stand by per Mick Schumacher. Mancato il rinnovo di contratto in Haas , a preferire Nico Hulkenberg , per il giovane pilota tedesco si prospetta un anno, il 2023, di ...Quello adsarà, quindi, l'ultimo GP sulla Hass per il figlio di Michael. A 35 anni, torna in pista Hulkenberg che, più volte, aveva ribadito il sogno di riavere una monoposto da guidare in ...Meteo Gp Abu Dhabi 2022: Questo weekend la F1 torna in pista e lo fa ad Abu Dhabi. Ma che tempo ci aspetta questo week-endIn questa nuova TOP 5 firmata Motorsport.com, riviviamo le edizioni più spettacolari del Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1. Un appuntamento spesso decisivo per le sorti mondiali e, spesso, spettat ...