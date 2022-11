Empoli | professore sospeso per presunte molestie su allieva quattordicenne

(Di giovedì 17 novembre 2022) Due mesi di sospensione. Questo il provvedimento che, secondo quanto si apprende, sarebbe stato adottato dalle autorità scolastiche per ildel liceo Virgilio diindagato per presunta violenza sessuale nei confronti di un'di 14 anni. L'articolo proviene da Firenze Post.

