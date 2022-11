Clizia Incorvaia sbugiarda Edoardo Donnamaria | «Lui e Micol sono stati insieme per due mesi» | ecco la verità

Leggi su donnapop

(Di giovedì 17 novembre 2022)ha finalmente detto lasul rapporto frae sua sorella. Il gieffino, per non far ingelosire Antonella Fiordelisi, ha sempre sminuito il legame con la nuova vippona, ma la futura moglie di Paolo Ciavarro lo hato pubblicamente…cosa ha detto? I dettagli a seguire nell’articolo! Leggi anche: GF VIP,...