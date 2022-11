Ultime Notizie Roma del 16-11-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 novembre 2022)dailynews radiogiornale a che ora un buon pomeriggio Ben ritrovati in ascolto da Francesco Vitale oggi il consiglio del Nord Atlantico il principale organo decisionale della NATO convocato d’urgenza Dopo l’esplosione che ha ucciso due persone ha preso Dov’è località rurale del sud est della Polonia a pochi chilometri a nord del confine con l’Ucraina termine il segretario generale dell’Alleanza jens stoltenberg ha parlato alla stampa le indagini sull’accaduto Sono in corso necessitiamo di aspettare l’esito ma non abbiamo indicazioni che le mettiamo a frutto di un attacco deliberato e non abbiamo indicazioni che la Russia stia preparando un attacco la nato ha esordito poi comunicato che gli esiti preliminari delle indagini dicono che l’incidente è stato provocato da un missile di difesa ti eri ucraino aggiungendo tuttavia non ha colpe al contrario quanto avvenuto ...