Roma | Karsdorp verso l’addio | quanto vale a bilancio

... è un Mourinho che per le sue recenti esternazioni, anche nei confronti della sua squadra, come nel caso delle dichiarazioni rivolte ai vari Abraham, Dybala,, appare piuttosto nervoso., ...Tanti nell'immediato, ma un potenziale affare se valutato in prospettiva: la Juventus ci pensa senza trascurare le alternative low cost (come Odriozola del Real oda esubero alla). ...E’ il caso della Roma che, nel mercato di riparazione, cercherà di piazzare qualche esubero per poter regalare qualche pedina a José Mourinho. Il principale indiziato a lasciare la capitale è Karsdorp ...Tiene banco il caso Karsdorp in casa Roma. La sorte del terzino olandese è ancora un mistero: difficile che possa essere venduto, potrebbe essere più facilmente mandato in prestito (con la Juventus in ...