Le clip del GF Vip 7 montate ad arte? La risposta di Alfonso Signorini

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Spesso e volentieri, i telespettatori del Grande Fratello Vip 7 hanno accusato gli autori e la redazione del reality show condotto dadi montare adletrasmesse nel corso della diretta. Un dubbio sollevato anche da una lettrice del settimanale Chi, diretto dallo stesso conduttore, il quale ha voluto replicare facendo chiarezza. Ecco le sue parole. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le parole della lettrice di Chi Stando alle parole di una lettrice del settimanale Chi, sembrerebbe proprio che questa edizione del GF Vip 7 sia partita sotto una cattiva stella e, dunque, sia stata molto sfortunata. Il riferimento iniziale fa cenno, ovviamente, al caso Marco Bellavia che avrebbe messo in cattiva luce il cast di questa nuova edizione, per poi spostarsi ...

Giaele apre gli occhi su Antonella . Dopo l'ultima puntata in direttaGrande Fratello Vip , la De Donà ha visto ladella Fiordelisi che incinta Oriana a fare uscire fuori il bacio con Antonino solamente per vedere che faccia avrebbe fatto la moglie di Bradford ...GF Vip,non veritiere e montate ad arte Interviene Signorini Secondo la lettrice, questa settima edizioneGF Vip sarebbe partita sotto una cattiva stella: 'Mai edizioneGrande Fratello ...In anteprima su Vanity Fair una clip del nuovo film di Roberto De Paolis presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, in uscita il 17 novembre con Lucky Red ..."Non la riconosciamo più". I fan di Madonna sono preoccupati per il cambio di rotta social della Regina del Pop, e il suo ultimo video li ha lasciati senza parole ...