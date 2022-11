Cristiano Ronaldo apre a Milano il suo primo centro per il trapianto dei capelli | ecco quanto costa l’intervento e chi sono i clienti vip

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Giocatore acclamato in campo, volto conteso dai più grandi brand ma anche punto di riferimento quando si parla di cura del look e della propria persona.non smette di stupire e porta ailitaliano di Insparya, il gruppo clinico medico, scientifico e tecnologico dedicato alla diagnosi, al trattamento e alla ricerca sull’alopecia. Si tratta di una vera e propria malattia che porta alla perdita dei. Le causeprincipalmente genetiche e di ereditarietà, ma anche stress e traumi giocano un ruolo non da poco. ILINSPARYA A– Il gruppo Insparya è stato fondato dacon il manager portoghese Paulo Ramos, e dopo l’avventura in Spagna e in Portogallo è ...