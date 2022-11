Brendan Fraser non parteciperà ai Golden Globes 2023 | e niente gli farà cambiare idea

(Di mercoledì 16 novembre 2022)ha confermato che nonai: la sua è una scelta netta legata ad alcune esperienze del suo passato nel settore.non ha nessuna intenzione di partecipare alla cerimonia di premiazione dei, anche nell'eventualità in cui verrà nominato per il suo ultimo lavoro con il film The Whale. La star del film diretto da Darren Aronofsky ha svelato il motivo di questa scelta in una nuova intervista in cui ha anticipato la sua assenza dalla cerimonia di premiazione. Durante un'intervista con GQ, la rivista lo ha recentemente annunciato come il loro ritorno dell'anno,ha confermato nettamente la ...

