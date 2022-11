Argentina | Di Maria è subito travolgente | doppietta d' autore e assist

Tuttosport

Frenato e bloccato alla Juve , subito travolgente con l': Angel Diha fatto il bello e il cattivo tempo nell'amichevole pre Mondiale dell'albiceleste contro gli Emirati Arabi Uniti . L'attaccante bianconero ha giocato solo i primi 45' ma ha ...Un mese e mezzo dopo l'ultima partita da titolare con la Juve (l'11 ottobre scorso contro il Maccabi Haifa in Champions League), Angel diha rivisto il campo dal 1' con la sua, nell'... Argentina: Messi, Di Maria e Paredes, ecco i numeri che indosseranno al Mondiale TORINO - Dalla Juve all’Argentina e ritorno. Sorride, Angel Di Maria, negli scatti social che arrivano da Abu Dhabi, dove la Seleccion sta preparando l’assalto alla Coppa del Mondo che manca da ben ...Argentina in campo per l'amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali: lo juventino migliore in campo.